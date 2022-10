Brasile | Lula eletto presidente Sorpassa Bolsonaro con il 50 | 82% dei voti

L'ex presidente Luiz Inacioda Silva ha vinto le elezioni presidenziali in, battendo il presidente in carica Jair Bolsonaro. Favorito al ballottaggio per diversi mesi,ha superato il rivale con un margine ...Luiz Inácioda Silva ha vinto le elezioni presidenziali insuperando il presidente uscente Jair Bolsonaro alla fine di un lungo testa a testa, conclusosi con il 50,83% dei voti in suo favore contro ...Lula vince di misura, mai così stretto un risultato delle presidenziali in Brasile. Due milioni di voti di vantaggio su un elettorato di 120 milioni: il 50,9 per cento contro il 49,1 di Bolsonaro ...Dopo il cancro, il carcere, due mandati, Luiz Inácio Lula da Silva, 77 anni, centra un traguardo storico: la terza elezione a Presidente ...