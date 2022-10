Brasile | Lula è presidente per la terza volta | ma il Paese si spacca Bolsonaro battuto con il 50 | 8% dei voti

Inacio da Silva è di nuovo il presidente delcon il 50,5% dei voti. Dopo due ore dalla chiusura dei seggi, avvenuta alle 17 ora locale, 21 ora italiana, il vantaggio appare ormai chiaro e ...ha vinto ma non ha trionfato: e ora si troverà a gestire unlacerato e diviso, dove in famiglia, nei bar e o fra amici si è smesso da tempo di parlare di politica per non litigare. Nei ...Si apriranno alle 8 locali (le 12 in Italia) le urne per le presidenziali con cui oltre 156 milioni di brasiliani sono chiamati a scegliere tra il nuovo capo dello Stato nel… Leggi ...Il Brasile esce spaccato dalle urne al termine del testa a testa tra il leader della sinistra Luiz Inacio Lula da Silva, alla fine vittorioso, e il presidente uscente Jair Bolsonaro in una delle campa ...