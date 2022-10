Brasile | al fotofinish Lula batte Bolsonaro alle presidenziali | inevitabili i ricorsi L’ex presidente avanti con 50 5 contro 49 5

(Di lunedì 31 ottobre 2022)Inacio da Silva è di nuovo ildelcon il 50,5% dei voti. Dopo due ore dalla chiusura dei seggi, avvenuta17 ora locale, 21 ora italiana, il vantaggio appare ormai chiaro e difficilmente rimontabile. A distanziaredaluscente Jairè più di un milione di voti. Nell’ultima giornata elettorale il clima è stato incandescente, soprattutto per il caos nel trasporto pubblico che, secondo la coalizione guidata dal Pt di, sarebbe stato un vero e proprio tentativo di impedire il voto ai sostenitori del: come riporta Ansa, in varie città del Paese i cittadini non hanno avuto accesso gratuito ai mezzi per andare ai seggi, a differenza di quanto previsto ...

