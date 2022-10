Borsa | Milano cauta con energetici | bene Amplifon e Campari

Agenzia ANSA

***: Europa parte in rialzo nella settimana Fed, +0,34%e +0,12% Parigi (RCO). 31 - 10 - 22 09:02:22 (0183) 0 NNNNDopo un avvio in rialzo gli indici hanno subito rallentato il passo: Parigi e Madrid perdono lo 0,3%, Francoforte oscilla sulla parita', cosi' come. Gli investitori sono cauti, aspettando di ... Borsa: Milano apre in rialzo (+0,33%) Bene le banche, in rialzo Unicredit, scatta Mps (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 31 ott - Partenza contrastata per le Borse europee nella settimana in cui la Federal Reserve annuncera' le ...Borsa di Milano oggi 31 ottobre: il Ftse Mib oscilla in apertura degli scambi e lo spread sale oltre i 210 punti. In generale, l'Europa si mostra debole in attesa di inflazione e Fed.