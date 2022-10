Bonus bollette da 600 euro in busta paga

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 31 ottobre 2022) ROMA – , una misura a disposizione dei datori di lavoro che vogliono dare un supporto al reddito dei loro dipendenti. La misura è prevista dal decreto Aiuti bis e dovrebbe valere 81,9 milioni di. Nello specifico, all’interno del decreto si parla di “rimborsi per ilmento L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::musica 2022: cos’è e come funziona2022, limite Isee a 12.000psicologo 2022, come funzionapatente 2022, solo per pochi fortunatie-commerce agricoltura, che cos’è200sale a 1000