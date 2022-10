Bonus assunzioni giovani | requisiti e quanto si risparmia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Si stanno cercando modalità per favorire nuovee diminuire, quindi la disoccupazione, lo si sta facendo favorendo i datori di lavoro con sgravi contributivi nel caso di. È un modo per favorire l’arruolamento di nuovo personale e in particolare di persone che rischiano di essere escluse dal mondo del lavoro a causa dell’età o del sesso. All’azienda vengono ridotti i contributi Inps a carico dell’azienda, sempre che abbia determinatie, ovviamente per il lasso temporale definito. In cosa consistono le agevolazioni al datore di lavoro In particolare questa manovra è finalizzata a favorire l’assunzione a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano ancora compiuto i 30 anni. Una misura che vuole incentivare l’occupazione deiestesa per il biennio 2021- 2022. Lo sgravio, definito ...