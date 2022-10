Bonito Oliva | “Warhol è il Raffaello della società di massa americana” L' intervista

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Sofia Lipoli per questa nuova puntata di Art of Change hato Achillecuratoremostra Andy. La pubblicitàforma appena inaugurata alla Fabbrica del Vapore di Milano con oltre trecento opere divise in sette aree tematiche e tredici sezioni: dagli inizi negli anni Cinquanta come illustratore commerciale sino all'ultimo decennio di attività negli anni Ottanta connotato dal rapporto con il sacro. Un viaggio nell'universo artistico e umano di uno degli artisti che hanno maggiormente innovato la storia dell'arte mondiale, ma anche la scoperta di una nuova chiave di lettura cherivela a Sofia Lipoli: “– afferma – è il...

Artribune

La mostra "Andy Warhol: la pubblicità della forma", in corso di svolgimento a Milano e realizzata da Achillee con la collaborazione di Edoardo Falcioni, racconta l'artista in maniera del tutto inedita con oltre 300 opere La quarta Art Car realizzata per BMW da Andy Warhol , una BMW M1 Gruppo 4 ...Nel 2003 poi partecipai alla grande avventura della , grazie ad Alessandro Mendini e Achille. La stazione del mio intervento fu Materdei e a via Leone Marsicano, adiacente all'uscita, ... Festa del Cinema di Roma: il film su Achille Bonito Oliva C'è tempo fino al 19 novembre per visitare la mostra a firma Gianluigi Colin, in corso a Piacenza. Arte, Storia e Memoria sono al centro dell'esposizione site-specific, nella maestosa chiesa sconsacra ...La mostra "Andy Warhol: la pubblicità della forma", in corso di svolgimento a Milano e realizzata da Achille Bonito Oliva e con la collaborazione di Edoardo Falcioni, racconta l’artista in maniera del ...