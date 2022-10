Bohemian Rhapsody | La storia dietro al capolavoro dei Queen

(Di lunedì 31 ottobre 2022)è universalmente riconosciuta come una delle canzoni più importanti delladella musica. Un pezzo che fonde il rock con l’opera. Un brano illuminato dalla voce celestiale di Freddy Mercury e dai cori dell’intero gruppo. Tuttavia non fu semplice per il brano venire trasmesso data la complessità e la sperimentazione di quest’ultimo, la scelta coraggiosail singolo vincentefu un’autentica rivoluzione del panorama musicale dell’epoca. Uscito il giorno 31 Ottobre 1975, si propose come un brano articolato in cinque parti distinte. Dopo una prima parte a cappella a cui segue una ballata, il brano stupisce tutti trasformandosi in ...

Virgin Radio

... come gli atleti della Lumaka basket che hanno palleggiato sulle note di "We will rock you", quelli della Virtus ginnastica che si sono esibiti sulle note di "", quelli dell'...1975 - Pubblicato in Italia il singolocanzone scritta dal cantante dei Queen Freddie Mercury per il quarto album studio del gruppo 'A Night at the Opera'. Il grande musicista ... Bohemian Rhapsody: scopri la storia del leggendario brano dei Queen Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “misurazione” e “targeting e pubblicità” come specificato nella cookie poli ...Esattamente 47 anni fa veniva pubblicata una delle canzoni più famose di sempre: Bohemian Rhapsody dei Queen. Il 31 ottobre 1975 arrivava nei negozi il 45 giri che avrebbe poi anticipato il successivo ...