Bimba cade dalla finestra | padre arrestato per tentato omicidio

(Di lunedì 31 ottobre 2022) (Adnkronos) – Unadi due anni è caduta da unaal terzo piano di un palazzo a Fisciano, in provincia di Salerno. La, trasportata all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, ha riportato lesioni ed ematomi ma non è in pericolo di vita. I carabinieri della compagnia di Mercato San Severino hanno avviato le indagini coordinateProcura di Nocera Inferiore. In serata ildellaè statoper il reato di. Si continua a indagare per ricostruire con esattezza la dinamica di quanto avvenuto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

