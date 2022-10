Bigon | «Le prestazioni di Kvara e De Ketelaere simboleggiano oggi Napoli e Milan»

(Di lunedì 31 ottobre 2022) “Il tempo lo dirà, al momento attuale questo è unstellare“. Albertino, 75 anni proprio, cerca di “difendere” il suodel secondo scudetto quando a Radio Anch’io Sport su Radio Uno gli chiedono, a freddo, se la squadra di Spalletti è più forte della sua… “Ma ildel 90 ebbe un inizio di campionato difficile – ricorda– i sudamericani arrivarono dopo 5 giornate. Vero è che ilautarchico, quello degli italiani, aveva comunque fatto 9 punti su 10. Onore e merito a chi ha iniziato quel campionato e a chi l’ha proseguito. Le mie sensazioni sono decisamente positive, questa società ha tutti i numeri e le capacità per portare fino in fondo questa nuova avventura. Quella parola non la dirò mai, ma sarei felice se arrivasse…”. Il ...

numero-diez.com

I partenopei guidati dal nuovo tecnico Albertinosono orfani dei tre stranieri, Maradona, ... Legli valgono il ritorno a Napoli, che nel frattempo ha ingaggiato Claudio Ranieri come ...Baldin,e Zottis ricordano: "Questo vuol dire che ormai non c'è ambito che sfugga alla ... "Noi non abbiamo deciso di offrirea pagamento alla popolazione, ma vogliamo rimanere una ... Bologna su Kvara L'ex ds Bigon: "Richiesta troppo alta" I giornalisti scoprono che nel Trevigiano sta per partire un servizio privato e a pagamento di visite di medicina di base, ma la regione Veneto non ne sa nulla. Così insorgono le minoranze, denunciano ...