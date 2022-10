Bigon | «Il Napoli può arrivare così fino a fine stagione Milan? Ha pagato il pensiero della Coppa»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Alberto, ex giocatore di, ha parlato ai microfoni di Rai Radio 1 nel programma Radio Anch’io Sport Alberto, ex giocatore di, ha parlato ai microfoni di Rai Radio 1 nel programma Radio Anch’io Sport. Le sue dichiarazioni:– «Il tempo dirà se sarà più forte del mio, a livello attuale è stellare. Non dimentichiamo che il nostroera partito in maniera più difficile siccome i sudamericani sono arrivati dopo cinque giornate. La mia sensazione è positiva. Credo che questa società ha tutti i numeri per portarein fondo questa nuova avventura. Quel nome non lo farò mai, ma sarei contento arrivasse a. Tutti gli ...