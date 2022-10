Berrettini | «Niente Paris Bercy | il mio obiettivo è la Davis»

da fare invece per Fabio Fognini, eliminato nel secondo turno delle 'quali'. E soprattutto per Matteo, impossibilitato a partecipare per via dell'infortunio al piede. In questo post ...Mancava solo l'annuncio "ufficiale" come sempre via social. Matteo, come anticipato ieri dalla Gazzetta , non recupera dal problema al piede sinistro accusato dopo la semifinale del torneo di Napoli e rinuncia al Masters 1000 di Parigi Bercy per ...Matteo conferma via social: "Ho fatto di tutto per esserci, ora focus sulla Davis". Dalle 2 il toscano con Cilic, poi Jannik con Huesler e il torinese contro Tiafoe ...Il romano Matteo Berrettini non aveva più chance per le Atp Finals di Torino. Jannik Sinner, in campo a Parigi, può sperare al massimo come riserva ...