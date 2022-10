Berlusconi | “Stop armi | aiuti finanziari per spingere Kiev a trattare”

(Di lunedì 31 ottobre 2022) ROMA – “In questa situazione noi non possiamo che essere con l’Occidente nella difesa dei diritti di un Paese libero e democratico come l’Ucraina”. Lo ha spiegato a Bruno Vespa il leader di Forza Italia, Silvio. Si tratta dell’anticipazione dell’intervista all’ex premier contenuta nell’ultimo libro del conduttore televisivo “La grande tempesta”, in uscita venerdì 4 novembre da Mondadori Rai Libri. Alla domanda di Vespa sulle condizioni per arrivare a una trattativa di pace,ha risposto: “Forse, solo se a un certo punto l’Ucraina capisse di non poter più contare sullee suglie se, invece, l’Occidente promettesse di fornirle centinaia di miliardi di dollari per la ricostruzione delle sue città devastate dalla guerra. In questo caso Zelensky, forse, potrebbe accettare di sedersi al tavolo ...

