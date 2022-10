Bergomi sul Milan | ‘Ha già subito 13 gol’

... la squadra di Simone Inzaghi vacampo del Bayern Monaco per godersi una serata di gala. I ...telecronaca La sfida tra Bayern Monaco e Inter sarà raccontata su Sky da Fabio Caressa con Beppe...Giuseppe, ex difensore, analizza così nel corso di 'Sky Calcio Show' il ko subito oggi dal Milancampo del Torino: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere ...Il Napoli vola in campionato, gli azzurri sono in fuga a +5 sul secondo posto in classifica e stanno mostrando un calcio spumeggiante e divertente. Giuseppe Bergomi ha rilasciato alcune dichiarazioni ...Bergomi sulla difesa del Milan: «Ha già subito 13 gol. Sono tanti». Le parole dell’ex calciatore ed opinionista Beppe Bergomi ha parlato ai ...