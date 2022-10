Bergomi | “Quando ci assegnano il Napoli siamo felici | ci fa divertire”

AreaNapoli.it

Perchéin gioco c'è il futuro della propria attività e, spesso, anche della propria famiglia,... fondatore (insieme allo chef Mauro Zacchetti e al compianto Alberto, morto a gennaio in ......quattro gare di fila senza successi in una singola edizione della competizione dal 2018/19 (... con lui, Beppe, Matteo Marani e Andrea Marinozzi. La programmazione live su Sky della ... Bergomi: 'Quando ci assegnano le telecronache del Napoli siamo felici' ForzAzzurri.net - Le parole di Bergomi sul Napoli L'ex difensore dell'Inter Giuseppe Bergomi, oggi commentatore televisivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Calcio ...L'ex difensore dell'Inter ha speso parole sublimi per il Napoli nel corso della trasmissione SKY calcio show. Il Napoli vola in campionato, gli azzurri sono in fuga a +5 sul secondo posto in classific ...