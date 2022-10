Bergamo | riaperta la scaletta Moratelli dopo i lavori di riqualificazione

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 31 ottobre 2022). È statanei giorni scorsi via, una delle scalette che si snodano dal quartiere di Longuelo su per il sistema collinare della città. Si sono infatti conclusi iper il secondo lotto d’intervento sul percorso pedonale, un cantiere che ha previsto il rifacimento della pavimentazione e la messa in sicurezza e la pulizia dei muretti laterali, nell’ambito di un progetto più ampio che coinvolge anche laBellavista e i dissuasori in cemento armato di via Ripa Pasqualina. Il Comune dicompleta così un altro importante intervento sui percorsi dei Colli della Città. L’Amministrazione conta di poter riaprire al più presto anche via del Lavanderio: il cantiere è praticamente completato, ma per riaprire la via è necessario un intervento della ...