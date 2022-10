Benedetto contante che aiuta i poveri | cosa dicono i cattolici

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 31 ottobre 2022) La discussione sui problemi in Italia è sempre intossicata dalle ideologie. È raro che si valutino i pro e i contro con obiettività. Prevale in genere il "partito preso". Lo si vede anche nella polemica sul limite del. È possibile un giudizio fondato sui fatti e non sui pregiudizi? Ieri Libero ha pubblicato un testo di Fabio Panetta, membro del board della Banca Centrale Europea, che ha spiegato l'utilità tecnica e sociale del. Un'altra voce super partes puòrci nella valutazione. È un saggio uscito sulla "Civiltà Cattolica" il 15 gennaio scorso. Com' è noto, l'autorevole rivista dei gesuiti ha un filo diretto con la Segreteria di Stato vaticana e commenta i fatti sociali nell'orizzonte etico del bene comune e del magistero della Chiesa. Il saggio, firmato dall'economista Étienne Perrot che insegna all'Università ...