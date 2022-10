Ben Ammar di Eagle Pictures | “Netflix e Disney hanno già vinto”

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Tarak Ben“La partita conè persa ma nelle produzioni l’Italia è viva” La Repubblica Affari & Finanza, di Giovanni Pons, pag. 8-9 «Content is king”, il contenuto è sovrano. La frase, diventata quasi un mantra, scritta da Bill Gates nel gennaio 1996, a distanza di 26 anni è quanto mai attuale. Basta dire che i ricavi mondiali dell’industria audiovisiva, che nel 2019 avevano già raggiunto la ragguardevole cifra di 88 miliardi, nell’era post Covidsuperato 93 miliardi con un peso sempre maggiore del digital streaming e del video on demand (72 miliardi, più 58% nel 2021) rispetto alle tradizionali sale cinematografiche (21 miliardi, meno 50%). La parte del leone la fanno ormai gli abbonamenti alle piattaforme streaming, sottoscritti da una platea di 1,3 miliardi di persone, il che mette in ...

Eagle Pictures ha siglato un accordo con Sony Pictures Entertainment per la distribuzione dei film Sony in Italia a partire dall'anno 2023. Il deal rientra in un più ampio disegno strategico di internazionalizzazione della società e del suo principale azionista, Tarak, che afferma: "L'accordo con Sony rappresenta un importante passo..."