Globalist.it

camarada LulaUna delle ultime iniziative è "Bebê!" ("Benvenuto bimbo!) " Salviamo i nostri figli prendendoci cura delle nostre famiglie". I volontari hanno iniziato a mappare le famiglie, soprattutto ... Bem-vindo camarada Lula: dal Brasile la rinascita della sinistra e del suo presidente operaio O projeto foi chamado de “Welcome to Presicce-Acquarica”, ou ‘Bem-vindo a Presicce-Acquarica’, e promete arcar com até 50% dos custos de compra de uma habitação na cidade, localizada no sul do país. A ...A influenciadora digital negou o recurso a photoshop, nas suas publicações, em resposta à acusação de uma seguidora.