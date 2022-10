Belve | Francesca Fagnani rompe il silezio | Ecco chi mi ha detto di no

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Martedì 1 novembre ritorna su Rai Dueconchi sono i vip che hanno rifiutato l'invito della giornalista. Tra le giornaliste più seguite della televisione italiana c'è indubbiamenteche con le sue domande pungenti al punto giusto riesce a tenere alta l'attenzione dei telespettatori a casa.ritorna in seconda serata dopo le risate di Stasera c'è Cattelan la Rai passa alle interviste esclusive di. Una stagione che si prospetta ricca di colpi di scena e soprattutto di rivelazioni inedite. Le interviste dellasono un testa a testa in cui la giornalista da del lei ai suoi ospiti e tratta anche gli argomenti più spinosi. In passato abbiamo visto ...