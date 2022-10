Belve | da Floriana Secondi a Michele Bravi | tutti gli ospiti di Francesca Fagnani

(Di lunedì 31 ottobre 2022)sta per tornare cone nel corso della prima settimana ne intervisterà ben sei, alcune totalmente inaspettate. Fra loro l’ex gieffina, vista di recente anche a L’Isola dei Famosi. Il programma di interviste tornerà da martedì primo novembre ogni settimana in seconda serata su Rai2 con un triplo appuntamento settimanale: il martedì, il mercoledì e il giovedì. Nella prima puntataintervisterà Eva Robin’s e Wanna Marchi, quest’ultima reduce dal successo di Wanna, il documentario sulla sua vita disponibile su Netflix. Mercoledì toccherà invece a Nina Moric e, mentre giovedì vedremo l’intervista della già citatae della ...

