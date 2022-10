Bayern Monaco | Nagelsmann | “Domani faremo alcune rotazioni causa infortuni | Inter fortissima”

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Il tecnico del, Julian, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro l’. Queste le parole dell’allenatore tedesco: “diverse, sfruttando la profondità della nostra rosa. Vogliamo comunque vincere e far bene, seppur dobbiamo pensare anche alla Bundesliga. L’non mi ha sorpreso, è una squadrae ben preparata. Anche il Barcellona lo è, ma nella doppia sfida sono stati decisivi i dettagli”. Poi aggiunge: “Sanè non sarà della partita, così come Lucas Hernandez e De Ligt. Quest’ultimo ha problemi al ginocchio, vedremo per il finesettimana.riposare anche Muller e ...

