Bayern-Inter | la designazione arbitrale per la sfida di Champions

...che coinvolge le italiane è quella dell'a Monaco: un match ininfluente ai fini della classifica visto che i nerazzurri sono già sicuri del secondo posto e di non poter sorpassare il. ...Nuovo infortunio per Romelu Lukaku. L'attaccante dell'ha sostenuto esami clinico - strumentali questa mattina: gli accertamenti hanno evidenziato "...per la gara di domani contro ilMonaco ..."Risentimento della cicatrice miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra", dopo gli accertamenti di questa mattina. Le condizioni saranno rivalutate tra qualche giorno, ma il belga rischi ...Inter, una notizia clamorosa giunta negli ultimissimi minuti in redazione, certamente non farà felice Simone Inzaghi. Romelu Lukaku era da poco rientrato in gruppo, e subito andato a segno nella vitto ...