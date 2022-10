Basket | la Virtus Pozzuoli cade in trasferta contro la capolista

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La giovaneriesce a tenere testa allaRuvo di Puglia con il punteggio sempre aperto e bilico per tutti e quaranta i minuti. I flegrei chiudono con tre uomini in doppia cifra sbagliando errori veniali e dovuti alla giovane età come nei tiri liberi o in rimbalzo in difesa. I pugliesi solo negli ultimi due minuti hanno aumentato il vantaggio rispetto ai gialloblù. Dopo aver subito il primo canestropiazza un break di 8-0 con due triple di Cucco (8-2 al 2?). Il match è equilibrato con i flegrei che tengono bene (18-18 al 9?). Poi, nel finale di quarto i pugliesi trovano sei punti consecutivi (18-24). I gialloblù soffrono molto sotto i tabelloni dove mancano di attenzione con Ruvo che inizia a macina gioco e punti (33-44 al 18?), chiudendo, poi, a metà ...

...00 Modena - Palermo 0 - 2 14:00 Parma - Como 1 - 0 14:00 SPAL - Südtirol 1 - 1 14:00 Venezia - Ascoli 0 - 2 16:15 Genoa - Brescia 1 - 1- LEGASERIE A 17:00 Sassari -Bologna 69 -...I risultati del quinto turno di ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Tutto facile per l’Olimpia nel 78-54 su Verona, piemontesi al quinto successo di fila 77-61 a Venezia e aggancio alla Virtus ...