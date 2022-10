(Di lunedì 31 ottobre 2022) Si è conclusa la quintaA di. Resiste in testa alla classifica a punteggio pieno la coppia composta dalla Bertram Tortona e dalla Virtus Bologna. Risponde, però, presente anche l’Olimpia Milano e arrivano vittorie importanti anche da parte di. Nelle retrovie primo successo stagionale di Trieste. Andiamo, però, a scoprire quali sono stati idi questo turno di campionato. Amedeo(Germani Brescia): ancora una volta è il miglior marcatore azzurrodi campionato. Non bastano, però, i suoi 28 punti a Brescia, che viene freddata sulla sirena dalla tripla ...

OA Sport

... la leggenda del: Magic Johnson . A 30 anni dallo storico Oro del Dream Team alle Olimpiadi di Barcellona, l'iconico numero 32 dei Los Angeles Lakers, considerato uno deigiocatori ......nome è stato inserito nella Naismith Memorial Basketball Hall of Fame e nella lista dei 50... Nel 1991 annunciò il ritiro daldopo aver scoperto di aver contratto l'HIV, ma l'anno ... Basket, i migliori italiani della 5a giornata di Serie A. Della Valle top scorer, Moretti e Flaccadori certezze di Pesaro e Trento È stata battaglia contro la Virtus Bologna, tra le prime della classe. La Dinamo Banco di Sardegna può archiviare la sconfitta casalinga (69-74) contro la capolista con una certa soddisfazione. Non c’ ...I 44 punti dello sloveno oscurano l’italiano (18) e stendono i Magic, LeBron trascina Los Angeles al primo successo stagionale, Curry non basta ai ...