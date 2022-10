Basket femminile | le migliori italiane della 6a giornata di A1 Ilaria Milazzo anima San Martino di Lupari | bene le azzurre delle big

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Sestadi Serie A1, diverse note da rimarcare in una classifica che si sta facendo sempre più particolare. Schio e Venezia sono leader solitarie, con la Virtus Bologna e il Geas Sesto San Giovanni che inseguono a una sola lunghezza (ma il dato più significativo è quellolombarde). Diverse le situazioni sorprendenti. Ma andiamo a scoprire il rendimentogiocatriciin questo fine settimana. MVP, miglior giocatrice tricolore del sesto turno, è. Per lei 24 di valutazione nella vittoriosa trasferta del Fila Sandicontro una Passalacqua Ragusa che sembra sempre più avvolta dai dilemmi, visto il record di 2-4. La ventottenne di Canicattì porta a casa una performance da 19 ...

RomaToday

...2000 Senigallia al debutto casalingo batte anche la PinkTerni al termine di un match palpitante, combattuto e giocato a ritmi alti rispetto agli standard del campionato di Serie B. ...Il tabellino Serie BNasce Un Sorriso Salerno -Fasano 84 - 42 Parziali progressivi: 25 - 13; 50 - 23; 67 - 32 Salerno: Naddeo, Orchi 14, Scala 10, De Mitri 3, Carosio 8, Blasi 6, ... Basket femminile, Stella Azzurra corsara: contro Umbertide arriva la prima storica vittoria in Serie A2 Dopo aver espugnato Porto San Giorgio, la MyCicero Basket 2000 Senigallia al debutto casalingo batte anche la Pink Basket Terni al termine di un match palpitante, combattuto e giocato a ritmi alti ris ...Nella quarta giornata del campionato di serie A2 femminile di basket, la Halley Thunder Matelica è incappata in una netta sconfitta per 75-49 in Toscana. La partita inizia in salita con un netto 20-6 ...