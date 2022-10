Basket | EuroCup | Brescia e Venezia vogliono correre | Trento a caccia del primo successo

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Si disputa tra domani e mercoledì la quarta giornata dell’die in campo scenderanno tre formazioni italiane:. E se le prime due squadre cercano unper confermarsi, la Dolomiti Energia è adelcontinentale. Si parte domani sera da, dove la Germani ospita i francesi del Mincidelice JL Bourg en Bresse. I lombardi arrivano all’appuntamento dopo le belle vittorie ottenute contro il Prometey Slobozhanske e il ratiopharm Ulm, mentre i transalpini guidano al momento la classifica con tre vittorie consecutive. Sfida di vertice, dunque, conche punta ad affiancare proprio il Bourg en Bresse al...

