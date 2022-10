Basket | Banchero ribadisce | “Voglio giocare con l’Italia | l’amore che ricevo è pazzesco”

Leggi su sportface

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Il talento italo-americano delNba, Paolo, ha parlato del suo futuro e sulla sua scelta di quale selezione nazionale scegliere per. Ecco le sue parole: “Non so quando ma ho intenzione dicon. Non ci sono ancora stato, ma la quantità d’amore cheda lì è pazzesca. Non vedo l’ora di andare in Italia. Non ho mai giocato con una nazionale giovanile americana, comunque ora sono con. Tutti i miei parenti, da mio padre Mario a mio fratello Giulio, hanno nomi italiani, quando sono cresciuto mio padre mi ha raccontato delle nostre origini”. SportFace.