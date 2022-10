Banchero | 18 punti nel ko di Orlando Doncic fa volare Dallas | gli highlights

Sky Sport

Si interrompe alla settima partita Nba la striscia di match da 20+di Paolo. I Mavericks si affidano al solito Luka Doncic e ...Cinque prestazioni che lo collocano nella storia dei rookie: scopriamo insieme qualche paragone eccellente Grazie ai 29raccolti contro Cleveland in un match poi perso da Orlando,è ... NBA, Paolo Banchero interrompe la striscia da record: 18 punti nel ko a Dallas. VIDEO Banchero: "Dall'Italia quantità di amore pazzesca" Non avendo mai giocato una partita con la maglia dell'Italia, l'ex giocatore di Duke potrebbe tranquillamente puntare al Dream Team Usa, ma la voglia ...Paolo Banchero stavolta si ferma a 18 punti e Orlando viene travolta dai Mavericks di uno strepitoso Luka Doncic. Dopo sei gare di fila con almeno 20 punti - terza striscia iniziale di sempre per un ...