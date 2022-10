Baby gang con spranga e passamontagna | fermati due ragazzini di 13 e 11 anni

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Connel parco pubblico di Pomigliano d’Arco (Napoli), a soli 13 e 11. È quanto hanno scoperto gli uomini della polizia municipale impegnati nei controlli della movida del fine settimana in città, ed in particolare dei parchi pubblici, anche a seguito delle numerose risse tra giovanissimi, che sabato sera hanno fatto registrare anche un sedicenne ferito nella centralissima piazza Primavera. In particolare i vigili urbani guidati dal comandante Luigi Maiello, hanno fermato i duementre erano in una zona più nascosta del parco urbano, dove nei giorni scorsi si era registrata un’altra rissa tra giovanissimi. Nel corso dei controlli gli uomini della municipale hanno anche bloccato alcuni ragazzi intenti a tirare sassi contro le finestre di una ...

Corriere Fiorentino

Dall'assurda violenza nasce una rissa, l'uomo seminudo e inerme è stato accerchiato e poi ...In mano a vandali eche la fanno da padrone. Spaccio, schiamazzi, danneggiamenti e minacce ai residenti '. ' La stessa via - aggiunge - poi da giorni è anche spesso al buio completo senza ... Baby gang, il racconto di un 16enne: «Le mie notti tra alcol e violenza, picchiavo per soldi» Baby gang in azione nella notte di sabato in piazza Trilussa a Trastevere. Un uomo di mezza età sdraiato per terra sui sampietrini circondato da un branco di ...Quattro minorenni - il più grande ha solo 16 anni - sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare ...