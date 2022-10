Teleclubitalia.it

per anni della figlia minore della convivente Ed è stata proprio la mamma a denunciare tutto ... le indagini delle forze dell'ordine, coordinate dalla Procura di, hanno portato in ...Il Gip del tribunale di, su richiesta del procuratore capo, Domenico Airoma, ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per violenza sessuale aggravata. Avellino, abusa della figlioletta degli amici: amico di famiglia sotto accusa