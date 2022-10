Autostrada A1 | al via i lavori del cavalcavia ferroviario Calenzano - Firenze nord

Comune di Firenze

Il tratto sarà chiuso nella notte tra il 2 e il 3 novembre, poi sono previsti restringimenti di carreggiata. Ecco i percorsi ......protagonisti alcuni professionisti che si sfidano in un simposio di scultura del legno lungo... Come arrivare: per chi viaggia in auto dall'A22 Modena - Brennero, uscite consigliate di ... Autostrada, al via i lavori di ammodernamento del cavalcavia ferroviario sull'A1 tra Calenzano e Firenze Nord Genova – Code intense domani sulle autostrade della Liguria. È la previsione della stessa Autostrada dei Fiori, che fa riferimento all'intenso traffico registrato in questo week-end verso la riviera ...Il tratto sarà chiuso nella notte tra il 2 e il 3 novembre, poi sono previsti restringimenti di carreggiata. Ecco i percorsi alternativi ...