Autoritratto di Will Eisner alla mostra Hope

(Di lunedì 31 ottobre 2022) L’diesposto accantocaricatura in stile grafico di Agostino CarracciLucca Comics & Uffizi in programma fino a domani, 1 novembre. Il disegno raffigura il giustiziere The Spirit che raffigura il suo creatore. L’opera apparteneva a Denis Kitchen e sarà poi consegnataGalleria fiorentina. Russell Merrit all’inaugurazione della

... che possiede la più estesa collezione al mondo di questo tipo di opere; intanto, l'di Manara, svelato durante la serata di ieri, verrà esposto in Palazzo Ducale insieme a quello di...Proprio in forza di questo accordo Lucca Comics & Games ha acquisito da Denis Kitchen, curatore del grande fumettista americanoEisner il suo, nel quale si raffigura insieme ad una ...Visita la mostra "Hope" allestita a Palazzo Ducale in occasione di Lucca Comics & Games per ammirare l'autoritratto di Will Eisner.Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Gianmarco Tognazzi e Edoardo Leo sono i protagonisti del secondo capitolo della saga firmata da Massimiliano Bruno I protagonisti di Ritorno al crimine – sequel di ...