Aurora Ramazzotti incinta è più bella che mai | la dolce dedica di Jonathan Kashanian | le foto

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Il fine settimana in compagnia degli amici, così ha trascorso quest'ultima domenica di ottobrecome ha mostratocon il suo ultimo post su Instagram. In particolare nel primo scatto condiviso si vede...

Su Tik Tok h a condiviso tanti video e si può dire che è diventata una influencer, paragonata un pò a d, la figlia di Michelle Hunziker e ErosIl video su TikTok spaventa i fan X Leggi anche › Daa Chiara Ferragni, l'estate 2022 delle star in spiaggia è topless Non rinuncia allo scandalo Dopo l'uscita dello ...In una recente intervista, Eros Ramazzotti ha raccontato di sé e del suo futuro, incluso il regalo che ha già scelto per il bebè che renderà mamma sua figlia Aurora.Fame da gravidanza C'è. Cresce sempre di più il pancione di Aurora Ramazzotti che a gennaio darà alla luce il suo primogenito. E, insieme alla pancia, cresce anche ...