Attacco massiccio su Kiev | blackout nella capitale ucraina | «Diverse zone senza acqua»

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Sono state colpiteinfrastrutture critiche a, dopo diversi bombardamenti russi partiti dalle prime ore di oggi 31 ottobre. Secondo il sindaco Vitaliy Klitschko in alcune aree è saltata la fornitura idrica e quella elettrica. L’esercito ucraino ha dichiarato che solo in quest’ultimo raid, le forze russe hanno lanciato 50 missili. L’allerta aerea è scatta sull’intero Paese, colpito in diversi raidregione di, Vinnitsa e Kharkiv, dove il sindaco ha denunciato attacchi su alcune infrastrutture. Come confermano giornalisti dell’agenzia di stampa Afp,esplosioni sono state sentite nelle prime ore del giorno, dove le difese aree sarebbero riuscite a intercettare gli attacchi russi, secondo le autorità di ...