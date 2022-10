Atalanta | doppia festa | è seconda Ritrovata la vena offensiva | 15 occasioni da gol

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Che giornata! Grazie ad Hateboer e a un nome-una garanzia, Ademola-mia Lookman, che firmano il successo di Empoli, ma possiamo dire grazie anche a una Salernitana sorprendente che stende la Lazio e al buon Miranchuk, che con il suo Toro chiude la pratica contro il Milan. Così l’torna in un colpo solo al secondo posto, che non è proprio uno scherzo a questo punto del campionato. E sabato cosa prevede il calendario, alle 18 al Gewiss Stadium di Bergamo? Un-Napoli che sei anni fa era il crocevia della gestione Gasp, col gol di Petagna scacciapensieri e oggi è addirittura una partita scudetto. Non tanto nella testa dell’però, se il Napoli vince ancora, per le inseguitrici può diventare davvero dura riprendere i ragazzi di Spalletti. Ma torniamo a Empoli. Intanto sarà il caso di ripeterlo, comunque di ricordarlo, ...