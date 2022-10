Assogiocattoli | è il biliardino l’evergreen di tutto lo Stivale

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Gli italiani hanno eletto il loro giocattolo preferito. In appena un mese, dal 15 settembre al 15 ottobre 2022, sono state oltre 5mila le preferenze raccolte datra adulti e bambini. Ad aggiudicarsi la 1a edizione del Gioco per Sempre Award – con oltre mille voti – è ildi Villa Giocattoli. Il tradizionale calciobalilla, dopo almeno 85 anni di sfide mozzafiato, dimostra così di essere un evergreen senza tempo capace di attrarre ancora generazioni e generazioni di giocatori. D’altronde si simula una partita di calcio, una delle più grandi passioni dilo. L’ambito premio va quindi alla storica azienda di Sovico (Monza Brianza), giunta alla 3a generazione, che da oltre 60 anni continua con entusiasmo e passione l’attività di famiglia. A VillaGiocattoli l’onore e l’onere di portare ...

