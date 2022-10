Ascolti tv | i dati di domenica 30 ottobre

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Nessuna concorrenza per Mina Settembre Nella serata di ieri,30, su Rai1 Mina Settembre 2 si aggiudica la serata e conquista 4.241.000 spettatori pari al 24.7% di share (primo episodio 4.381.000 – 23.6%, secondo 4.093.000 – 26.2%). Alle spalle, su Canale 5, Greenland ha raccolto davanti al video 1.887.000 spettatori pari al 10.9% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha ottenuto di 801.000 spettatori (4.2%) e Blue Bloods di 551.000 (3%). Su Italia 1 Le Iene Presentano: Inside ha coinvolto 910.000 spettatori con il 5.2% di share. Su Rai3, sempre bene Che Tempo che Fa con 1.970.000 spettatori pari ad uno share del 10.4% e Che Tempo che Fa – Il Tavolo 1.076.000 (7.3%). Su Rete4 Zona Bianca è stato visto da 645.000 spettatori con il 4.8% di share. Su La7 Non è l’Arena ha segnato il 3.8% con 510.000 spettatori. L'articolo 361magazine.

