Ascolti TV | dati Auditel di ieri | domenica 30 ottobre 2022

(Di lunedì 31 ottobre 2022)TV: idei programmi più visti di30, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Mina Settembre ha totalizzato 4381 spettatori (23.57% di share) nel primo episodio e 4093 (26.18%) nel secondo; su Canale5 il film Greenland si è portato a casa 1887 spettatori (share 10.91%). Su Italia1 lo speciale Le Iene Presentano: Inside ha ottenuto 910 spettatori (5.24%); su Rai2 la serie tv N.C.I.S. Los Angeles ha avuto 800 spettatori (4.17%) e a seguire la serie tv Bull 551 (2.99%), mentre su Rai3 la puntata del talk show Che tempo che fa ha intrattenuto 1970 spettatori (10.40%) nella prima parte e 1076 (7.35%) nel Tavolo finale. ...

Anche Massimo Giletti con Non è l'Arena perde: l'ultima puntata è stata seguita da 510 mila spettatori (3.8%). Di seguito tutto irelativi al prime time di domenica 30 novembre 2022 : ...DayTime Pomeriggio, idel 29 ottobre 2022 RAI 1 Domenica In: 0.000.000 spettatori (0.00%) nella prima parte " 20.000.000140.000 spettatori (0.00%) nella seconda. Da noi a ruota libera :...Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda domenica 30 ottobre 2022 ...E' ancora Serena Rossi la regina della domenica: Mina Settembre 2 convince il pubblico. Ecco gli ascolti del 30 ottobre 2022 ...