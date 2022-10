Ascolti Tv 30 ottobre | “Mina Settembre” sbaraglia la concorrenza

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Il rombo della Formula 1 dal Messico (live su Sky, in differita dalle 22.00 su Tv8) stavolta si faceva sentire anche in prima serata, ma era alla prese – tra le proposte principali – con la penultima puntata di, Fabio Fazio sulla terza rete ed un film in prima tv su Canale 5. Ecco la graduatoria dei programmi di ieri., graduatoria Su Rai1 la quinta puntata di2, con Serena Rossi, Marisa Laurito, Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti, Christiane Filangieri, Marina Confalone, Antonia Liskova nel cast, ha avuto 4,241 milioni di spettatori ed il 24,7% di share (4,7 milioni di spettatori ed il 25,5% sette giorni prima), perdendo seguito a causa del ponte e delladello sport. Su Rai3 la quarta puntata di Che tempo che fa, con Fabio Fazio alla ...