Arte | performance e musica al novembre del MAXXI

Leggi su funweek

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Una settimana ricca di appuntamenti aldi Roma: mercoledì 2alle 18.30 si parla di Paul Klee, con l’artista visivo e giornalista Gregorio Botta, con Giovanna Melandri, Presidente Fondazionee con lo psichiatra e psicoanalista Vittorio Lingiardi. C’è chi lo chiamava il Mago del Bauhaus, chi Buddha o addirittura il Buon Dio: Paul Klee ha dipinto diecimila opere, sperimentando, creando nuove tecniche, usando linguaggi diversi, reinventandosi sempre e sfuggendo alle definizioni. Leggerlo attraverso i suoi scritti privati, come farà Gregorio Botta, è una esperienza inedita e diversa. LEGGI ANCHE – No-Body is Empty, Giovanni Pinosio in mostra a Roma racconta la leggerezza Mercoledì 2 e giovedì 3, alle ore 20, nell’ambito del Romaeuropa Festival, appuntamento con Riding on a cloud, una ...