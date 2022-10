Arriva l’asteroide di Halloween e “sfiorerà” la Terra | quali rischi? | Come stanno davvero le cose

in questione si chiama 2002 RM4 e dovrebbe transitare a circa 1,5 milioni di miglia di distanza dal pianeta, una distanza molto elevata ma considerata 'potenzialmente pericolosa' dagli ...... in Greenland la minacciadallo spazio profondo, a causa ... a causa di unche viene chiamato Clarke. Arthur C. ... Vincitore di importanti premi di genere come il Nebula e'Hugo, Arthur ...