Arriva il freddo | addio al caldo fuori stagione | Piogge | vento e 10 gradi in meno | tutti i dettagli

(Di lunedì 31 ottobre 2022) E’ stato un ottobre decisamente anomalo praticamente in ogni angolo d’Italia, con temperature molto più alte delle medie stagionali. Non a caso in diverse zone del Belpaese, soprattutto nelle regioni meridionali, qualcuno ha approfittato di questoper continuare ad andare al mare e fare anche qualche tuffo. Una pacchia che però non sembra destinata a durare ancora per molto. Come riportato anche dal quotidiano Leggo, infatti, dopo la festa di Halloween e il ponte di Ognissanti anche l’Italia comincerà ad assaggiare il vero autunno. Nel corso della prossima settimana è infatti atteso un ciclone che cambierà drasticamente il meteo, facendoci dimenticare le belle giornate vissute in questo mese di ottobre. In tutta Italia assisteremo invece ad un brusco calo delle temperature, che sarà accompagnato ...