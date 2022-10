Appello di Al Bano a Putin | Ferma truce follia | il mondo ti ringrazierà

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Ha incontrato personalmente il presidente russo Vladimirmolte volte AlCarrisi, 79 anni, 26 dischi d’oro e 8 di platino, e, pur negando di avere con lui una vera amicizia, confessa di avere avuto grande stima della sua intelligenza fino all’invasione dell’Ucraina, ma ora si dice deluso e arrabbiato e invita lo zar are questa “”. Lo ha fatto in una intervista a Medit-Magazine, in cui gli ha anche lanciato un. “Caro– af-, so che sei molto ‘impegnato’ in azioni che seminano solo drammi e distruzione e mi sembra anche di capire che non ci sia, da parte tua, alcuna intenzione di mettere un punto a questo grande atto di. Ma io qualcosa sento il dovere di dirtela. Tu che sei il ...