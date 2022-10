Antonella Fiordelisi | sgancia una notizia bomba al GF Vip | “Totti mi ha scritto”

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Nelle ultime ore al GF Vip è statata un’inaspettata. A rivelarla è stata, una delle protagoniste indiscusse di queste edizioni. Stando a quanto dichiarato dall’influencer, in passato sarebbe stata contattata da un noto ex calciatore che proprio in questi mesi è al centro dell’attenzione del gossip. “mi ha” L'articolo