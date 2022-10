Antonella Fiordalisi sgancia la bomba al GFVip | “Totti mi ha…” e scatta la Censura VIDEO

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Cosa è successo trae Francesco? Svelato il mistero Hato una vera e propriaall’interno del Grande Fratello Vip poche ore fa. La concorrente salernitana mentre chiacchierava con alcuni coinquilini si è lasciata andare a una confessione che non è passata inosservata ai telespettatori a casa. Andiamo a L'articolo proviene da KontroKultura.

Notizie.it

Edoardo Donnamaria, del GFVip, riceve un rimprovero dalla regia: aveva coperto le telecamere a favore di. Nelle ultime ore, Edoardo Donnamaria del GFVip ha ricevuto un rimprovero da parte della regia. Sembra che, ad un certo punto, abbia coperto le telecamere a favore di un'altra ...Durante il suo percorso all'interno della casa del Grande Fratello Vip, ha più volte manifestato perplessità circa un'altra concorrente,, con la quale ci sono stati diversi ... GFVip: Edoardo Donnamaria rimproverato dalla regia per aver coperto le telecamere Francesco Chiofalo ha rivelato al magazine Dipiù i motivi reali della fine della storia con Antonella Fiordelisi ...Sembrerebbe essere già finita la storia tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. “Con me hai chiuso”, dichiara furiosa l’influencer che non ha apprezzato che il giovane sia stato difeso da Soni ...