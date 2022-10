Antonella Clerici mora | E’ sempre mezzogiorno si trasforma per Halloween

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Stanotte si festeggiae anche E’partecipa al divertimento,prima di tutti che diventa, si traveste scegliendo il vestito di Morticia Addams o qualcosa di simile. Bellissimama non è l’unica della sua squadra a festeggiare. “Mi spavento da sola, non mi posso guardare allo specchio” commenta la conduttrice che racconta che anche sua figlia Maelle ha voglia di far festa e questa mattina le ha detto: “Mi vesto, faccio dolcetto e scherzetto e poi guardiamo insieme i film horror” richiesta che sarà esaudita. Entra in studio anche Alfio e per lui c’è la versione più divertente, l’hannoto in una zucca gigante. Lorenzo Biagiarelli invece fa ...

... sarà messo in video dal mese di marzo 2023, dopo la terza edizione di The Voice Senior (la data di partenza è prevista il 13 gennaio), timonato da. Chi guiderà lo show Sempre ...parla della sua vita privata e di cosa fa nel fine settimana. Poi lancia una stoccata al programma Masterchef.è una delle conduttrici più amate di sempre, ed anche ...Per Halloween Antonella Clerici si traveste in Morticia Addams, festa nera a E' sempre mezzogiorno Stanotte si festeggia Halloween e anche E’ sempre mezzogiorno partecipa al divertimento, Antonella Cl ...The Voice Kids arriva in Italia con Antonella Clerici: cosa è emerso Grandi novità all’orizzonte per Antonella Clerici. Infatti, ...