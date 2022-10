Antonella Clerici e la dura lotta alla leucemia | la foto che commuove

(Di lunedì 31 ottobre 2022)è una delle conduttrici più amate nel mondo dello spettacolo italiano. Entra nelle case dei telespettatori proponendo dei programmi focalizzati maggiormente sull’arte culinaria. Davanti alle telecamere mostra un sorriso raggiante, ma sui social di recente ha condiviso con i follower un momento alquanto toccante. La causa è stata la. Cosa sta succedendoconduttrice? Andiamo a scoprirlo.riesce sempre a tenere incollati i telespettatori davanti a uno schermo e il merito è senza dubbio della sua indiscussa professionalità. La prova del cuoco è il programma che ha riscosso un grande successo al punto tale che, una volta spende le telecamere, ha potuto riproporre l’arte culinaria in ...

RicettaSprint

... sarà messo in video dal mese di marzo 2023, dopo la terza edizione di The Voice Senior (la data di partenza è prevista il 13 gennaio), timonato da. Chi guiderà lo show Sempre ...parla della sua vita privata e di cosa fa nel fine settimana. Poi lancia una stoccata al programma Masterchef.è una delle conduttrici più amate di sempre, ed anche ... Antonella Clerici ritrova la sua metà: l’inaspettato ritorno in tv scatena il delirio