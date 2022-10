Angela Melillo | party scatenato insieme alle amiche | “Milfomissime”

Leggi su newstv

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Negli scorsi giorni la nota showgirlè convolata a nozze. Prima del grande giorno ha festeggiatosue, volti noti del mondo dello spettacolo. Showgirl e attrice,è salita alla ribalta come brina e in pochi anni è riuscita a farsi strada nel mondo dello spettacolo grazie alla sua determinazione esue doti. Ha preso parte a diversi spettacoli del Bagaglino, inizialmente come brina per poi diventare primadonna, e ha partecipato a “Il TG delle vacanze” in qualità di soubrette.(fonte web)Dopo aver recitato in alcune fiction, tra cui “Love Bugs” e “Il maresciallo Rocca”, ed essere stata una concorrente del reality ...