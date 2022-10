“Andrea è morto” Sport in lutto | l’addio a 26 anni mentre inseguiva la sua passione

... una sorta di highlander della politica danese, più volte dato per politicamente, ma sempre ... Italia Sul Covid il ministro Schillaci ha un'insensata voglia di normalitàCasadio ©Fissata l'udienza per l'opposizione alla richiesta di archiviazione per l'omicidio di Samuele De Paoli, il ragazzo di 21 anni trovatonudo in un fosso a Sant'delle Fratte. La Procura aveva chiuso il fascicolo ipotizzando solo un'omissione di soccorso. Per la sua morte era stata indagata per omicidio preterintenzionale ...Chiesa gremita a Trastevere per i funerali di Augusto Giuseppucci, fratello di Franco detto "Er Negro", boss della Banda della Magliana ucciso in un agguato nel 1980 a piazza San Cosimato dai fratelli ...Foto Facebook Andrea Simeon, 26 anni, di Sernaglia (Treviso) è morto domenica in seguito alle lesioni riportate in un incidente mentre stava facendo motocross nella pista Tazio Nuvolari nel Mantovano… ...